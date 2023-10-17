Microsoft заплатит вам $15000, если вы сможете задурить голову нейросети Bing AI

Поисковая система Bing была разработана Microsoft почти 15 лет назад. В феврале этого года компания представила обновленную версию браузера Edge с элементами ИИ, что стало возможным благодаря интегрированной в Bing нейросети ChatGPT.
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