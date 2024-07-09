Капитализация TSMC превысила триллион долларов США Многие аналитики не раз по...

Капитализация TSMC превысила триллион долларов СШАМногие аналитики не раз подчёркивали, что до сих пор от так называемого бума искусственного интеллекта с точки зрения капитализации выигрывала преимущественно Nvidia, тогда как выпускающая по её заказу чипы для ускорителей вычислений TSMC до сих пор оставалась в тени.
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