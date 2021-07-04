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Семьи игроков «Тампы» не будут допущены на возможное празднование победы в Кубке Стэнли в Монреале

Члены семей игроков «Тампы» и сотрудники клуба, не находящиеся с командой в Монреале, не смогут участвовать в возможном праздновании победы в розыгрыше Кубка Стэнли в случае победы «Лайтнинг» в четвертом матче финала (3-0).

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