Основатель издательства "Шанс" Му Пин: в РФ стали продавать больше книг из Китая

Международная компания "Шанс" — первое в России издательство китайской литературы на русском языке. Ее головное представительство находится в Москве, а филиалы — в Китае, Японии, Киргизии, Казахстане и Белоруссии.
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