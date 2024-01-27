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Основатель издательства "Шанс" Му Пин: в РФ стали продавать больше книг из Китая

Основатель издательства "Шанс" Му Пин: в РФ стали продавать больше книг из Китая

Международная компания "Шанс" — первое в России издательство китайской литературы на русском языке. Ее головное представительство находится в Москве, а филиалы — в Китае, Японии, Киргизии, Казахстане и Белоруссии.

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