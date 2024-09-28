Байден поручил обеспечить безопасность посольств США в странах Ближнего Востока

Американский президент Джо Байден поручил скорректировать военное присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае необходимости и обеспечить безопасность посольств Вашингтона в странах региона.
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