🏖 С начала этого года по сентябрь Крым посетило более 5,2 млн туристов Как уточняет Глава РК Сергей Аксёнов, это на 20% выше, чем в прошлом году за тот же период.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏖 С начала этого года по сентябрь Крым посетило более 5,2 млн туристов Как уточняет Глава РК Сергей Аксёнов, это на 20% выше, чем в прошлом году за тот же период.