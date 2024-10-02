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Украинский ресурс: Угледар исчез из сводок ВСУ и прессы, офис Зеленского запретил любое упоминание города

Украинский ресурс: Угледар исчез из сводок ВСУ и прессы, офис Зеленского запретил любое упоминание города

Киев снова применил проверенную схему, пытаясь замолчать потерю очередного города.

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