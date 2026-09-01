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Курские новости

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В Курске Росгвардия задержала федерального беглеца за кражу

В Курске Росгвардия задержала федерального беглеца за кражу

Мужчина, находившийся в федеральном розыске с конца 2025 года за кражу с проникновением в жилище, был задержан в жилом квартале города при патрулировании сотрудниками Росгвардии.

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