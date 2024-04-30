Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы — биткоин отреагировал падениемОснователь крупнейшей в мире криптобиржи Binance и её бывший гендиректор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приговорен к 4 месяцам тюрьмы за неспособность обеспечить надлежащие меры по противодействию отмыванию денег.