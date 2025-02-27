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США уволят военнослужащих с гендерными нарушениями: новые армейские нормы

США уволят военнослужащих с гендерными нарушениями: новые армейские нормы

В течение месяца из армии США начнут увольнять военных, не соответствующих гендерным нормам. Исключения возможны при условии, что такие военнослужащие будут демонстрировать стабильность своей половой принадлежности без попыток изменить пол в течение трех лет.

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