США уволят военнослужащих с гендерными нарушениями: новые армейские нормы

В течение месяца из армии США начнут увольнять военных, не соответствующих гендерным нормам. Исключения возможны при условии, что такие военнослужащие будут демонстрировать стабильность своей половой принадлежности без попыток изменить пол в течение трех лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии