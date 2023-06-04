Нападение на «Иван Хурс» и американские учения «Вызов тысячелетия 2002» как пример будущих угроз, к которым пока ещё не готов ни один флот мира

Кадры с украинского БЭК-камикадзе, атакующего российский разведывательный корабль «Иван Хурс» – уму непостижимо, как он остался цел? Совсем недавно, в начале мая этого года в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени», мы говорили о рисках, связанных с украинскими безэкипажными катерами (БЭК) - камикадзе, а 24 мая 2023 года вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс» тремя БЭК-камикадзе.