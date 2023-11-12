Экс-премьер Азаров заявил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе

Украина планомерно погружается в 1937 год, считает бывший премьер-министр республики Николай Азаров. В своем Facebook он отметил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ.
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