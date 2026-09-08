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Замена зависимости: как Европа променяла «Северный поток» на Ормузский пролив

Замена зависимости: как Европа променяла «Северный поток» на Ормузский пролив

Европа победила зависимость от России. Теперь зависит от каждой ракеты над Ормузским проливом Источник изображения: Тг-канал «БайБайден» Еще совсем недавно европейская энергетика была устроена куда скучнее.

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