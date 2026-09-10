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Царьград

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Лечить нельзя помиловать? Очередная реформа может привести к катастрофе

Лечить нельзя помиловать? Очередная реформа может привести к катастрофе

Говорят, хотят как лучше. Но почему-то каждый раз, когда доходит до кошелька врача, лучше не получается.

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