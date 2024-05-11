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Провели сотни опытов. Ученые назвали группу крови, привлекающую клещей

Провели сотни опытов. Ученые назвали группу крови, привлекающую клещей

Чешские ученые из университета Масарика выявили, что клещи предпочитают присасываться к обладателям второй группы крови, а самыми непривлекательными для них оказались люди с третьей группой крови, сообщает PRIMPRESS.

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