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Будет проведен опрос собственников не газифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах

Будет проведен опрос собственников не газифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах

Главный архитектор – заместитель главы Администрации района Андрей Сорокин провел рабочее совещание по организации опроса собственников не газифицированных домовладений в каждом газифицированном населённом пункте Первомайского района.

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