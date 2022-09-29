Газета Труд

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Любовь, сбивающая с ног

Любовь, сбивающая с ног

Поставил картину корейский режиссер Пак Чхан-ук, мировую славу которому принесла «трилогия мести». В нее, напомню, вошли фильмы «Сочувствие господину Месть», «Олдбой» (Гран-при в Каннах) и «Сочувствие госпоже Месть» (приз Венецианского фестиваля).

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