Любовь, сбивающая с ног

Поставил картину корейский режиссер Пак Чхан-ук, мировую славу которому принесла «трилогия мести». В нее, напомню, вошли фильмы «Сочувствие господину Месть», «Олдбой» (Гран-при в Каннах) и «Сочувствие госпоже Месть» (приз Венецианского фестиваля).