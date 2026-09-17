AGT Season 21 Finalists Revealed Live — Did America Vote In The Right Acts?

After Wednesday's episode of America's Got Talent, we now know which acts will be returning for next week's two-night Season 21 finale.
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