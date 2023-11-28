НГУ попал в число лучших вузов России в сфере искусственного интеллекта

Исследования проводились при содействии правительства России и по поручению президента.В число передовых высших учебных заведений по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта вошёл Новосибирский государственный университет.
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