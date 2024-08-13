Уголовное дело убивавших пенсионеров "черных вдов" передали в суд

Уголовное дело "черных вдов", убивавших пенсионеров и одиноких людей ради квартир, передали в суд. Как сообщили в следственном комитете России, перед судом предстанут пять участников банды, обвиняемых в серии хищений квартир граждан и убийствах собственников жилья.
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