Уголовное дело убивавших пенсионеров "черных вдов" передали в суд

Уголовное дело "черных вдов", убивавших пенсионеров и одиноких людей ради квартир, передали в суд. Как сообщили в следственном комитете России, перед судом предстанут пять участников банды, обвиняемых в серии хищений квартир граждан и убийствах собственников жилья.