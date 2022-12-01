«Ты здесь, потому что этого заслуживаешь»: Фраппар стала первой в мире женщиной, которая будет судить матч ЧМ по футболу

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу главным арбитром одного из матчей назначена женщина. Обслуживать встречу третьего тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики будет Стефани Фраппар.
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