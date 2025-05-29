Артур Ефремов: Нет повести печальнее на свете, чем повесть об … Андрее и Олесе…

За арестом главы Центрального таможенного бюро Таможенной службы Молдовы Юрия Горе, который является кумом Андрея Спыну, кроется желание премьер–министра Дорина Речана окончательно уничтожить политически своего бывшего подчиненного, экс-министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, который ненавидит Дорина Речана и провел ряд встреч с некогда одной из самых популярных и раскрученн .