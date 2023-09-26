МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ

Валентина Э

Выдворить в 24 часа из страны всех мигрантов вместе с семьями за счет пригласивших, работодателей и выдавших гражданство чиновников - и все само собой решится. Как уже показала действительность, толку от них никакого, а только один вред и нагрузка на госбюджет. Зачем НАМ такие специалисты, которые даже в родной стране оказались непригодными и не нужны??!!