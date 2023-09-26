ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Мигранты оккупировали целый жилмассив в Новосибирске. Русских детей выдавливают из школ.
МИГРАНТЫ ОККУПИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ЖИЛМАССИВ: РУССКИХ ДЕТЕЙ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ ШКОЛ
Комментарии
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Валентина Э
Выдворить в 24 часа из страны всех мигрантов вместе с семьями за счет пригласивших, работодателей и выдавших гражданство чиновников - и все само собой решится. Как уже показала действительность, толку от них никакого, а только один вред и нагрузка на госбюджет. Зачем НАМ такие специалисты, которые даже в родной стране оказались непригодными и не нужны??!!
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19 час.
Россиянин
Тех кто получил гражданство в армию. Многие сбегут. А это значит лишение приобретенного гражданства автоматом.
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17 час.
Тамара Елисеева
Сколько пишут и говорят о беспределах неграмотной массы. Такое впечатление, что специально пускают в нашу страну бескультурную массу. Власти очнитесь, так не далеко и до Гражданской войны. Срочно ввести визовый въезд работников, без семей и выгнать за пределы половину понаехавших с их диаспорами.
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13 час.
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