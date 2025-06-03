Представитель Коста-Рики в России ознакомился с передовыми достижениями цифровой индустрии на конференции «ЦИПР-2025»

Временный поверенный в делах Республики Коста-Рика, полномочный министр, советник посольства Республики Коста-Рика в Российской Федерации Рандольф Кото Эчеверрия прибыл в Нижний Новгород для участия в X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая проходит со 2 по 5 июня на Нижегородской ярмарке.