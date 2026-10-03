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proavto21

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Почему владелец Prado 150 с пробегом 296 тысяч передумал покупать Tank 500

Почему владелец Prado 150 с пробегом 296 тысяч передумал покупать Tank 500

Когда автомобиль с пробегом под триста тысяч километров продолжает исправно выполнять свою работу, но душа уже просит чего-то нового, начинается мучительный этап выбора.

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