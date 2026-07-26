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Мода и Шоу-бизнес

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Мария Погребняк рассказала, как приручила крысу, которая её укусила

Мария Погребняк рассказала, как приручила крысу, которая её укусила

Мария Погребняк рассказала чем закончила история с её новым питомцем — крысой по имени Красотка. Несмотря на то что знакомство с животным началось с болезненного укуса, многодетная мама решила не отказываться от питомца.

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