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ИА Регнум

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Российские войска ракетным ударом поразили мост через Оскол под Купянском

Российские войска ракетным ударом поразили мост через Оскол под Купянском

Российские военные нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол на купянском направлении в Харьковской области.

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