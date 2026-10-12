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Когда скидка зависит от твоих принципов

Когда скидка зависит от твоих принципов

Когда девушка предлагает рассмотреть сосну, парень, кажется, понимает её вопрос совсем не так, как следовало бы, — и разговор неожиданно сворачивает не туда  .

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