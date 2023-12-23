Трейлер Bucchigiri?! от авторов «Рыбки-бананки», «Тетради смерти» и «Стального Ал...

Трейлер Bucchigiri?! от авторов «Рыбки-бананки», «Тетради смерти» и «Стального Алхимика»У оригинальной истории в духе «янки х арабские ночи» от MAPPA («Атака на титанов», «Человек-бензопила») под названием Bucchigiri?! появился еще один трейлер, благо премьера не за горами.