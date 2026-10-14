Полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны испытывают финансовые трудности и не располагают достаточными ресурсами для продолжения масштабной помощи Киеву, что может усугубить положение украинцев зимой.