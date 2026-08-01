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Аргументы недели

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Благодарность по-латвийски: потомки тех, кому СССР построил заводы и порты, теперь требуют с России компенсацию за «оккупацию»

Благодарность по-латвийски: потомки тех, кому СССР построил заводы и порты, теперь требуют с России компенсацию за «оккупацию»

Абсурд в политике прибалтийских республик, похоже, не знает границ, но очередная инициатива Риги превосходит даже самые смелые прогнозы.

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