МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    С твоим именем и фамилией говорить о Православии... однако!  По всему это ты та мразь, которую прозападные НКО пропла..."У ВСУ нет дефици...
  • Ингерман Ланская
    если какая-нибудь камуноидная мразь называет себя Православным , Православие от этого хуже не станет и эта мразь Веру..."У ВСУ нет дефици...
  • Игорь Васиков
    В госдепе руки потирают. Русские убивают русских тысячами в день. Вот в америке радости-то..."У ВСУ нет дефици...

Впервые опробован в бою - на смену легендарному "Панцирю" приходит модернизированный "Панцирь-СМ".

Впервые опробован в бою - на смену легендарному "Панцирю" приходит модернизированный "Панцирь-СМ".

88K прочитали Похоже, что в противостоянии крылатых ракет и средств их приземления появился очень мощный игрок, которого ждали давным-давно - речь про новейшую версию "Панциря", которая наголову обходит предшественника и вряд ли имеет конкурентов в своей нише.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх