Впервые опробован в бою - на смену легендарному "Панцирю" приходит модернизированный "Панцирь-СМ".

88K прочитали Похоже, что в противостоянии крылатых ракет и средств их приземления появился очень мощный игрок, которого ждали давным-давно - речь про новейшую версию "Панциря", которая наголову обходит предшественника и вряд ли имеет конкурентов в своей нише.