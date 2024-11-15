В Эстонии натовцы взорвали отремонтированный мост для защиты от угрозы РФ

Виадук Канама на шоссе Таллинн — Пярну — Икла взорвали в Эстонии британские солдаты из боевой группы НАТО и местные военные для тренировки на случай предполагаемого российского вторжения, сообщило 14 ноября крупнейшее ежедневное эстонское издание Postimees.