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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Три букмекерских фаворита РПЛ стартовали с двух побед впервые с 2016 года

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 6 очков в двух первых турах Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга разгромил «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0), «быки» обыграли «Рубин» (3:1) и «Факел» (3:2), а москвичи победили «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1).

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