Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы

Внештатная помощница главнокомандующего Вооруженных сил Украины Алла Мартынюк, которая была уволена после своего призыва к украинцам «не бояться умирать на фронта», в прошлом была солисткой известной в РФ поп-группы «Сливки».
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