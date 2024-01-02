Волгоградский оператор дрона и подразделение беспилотной авиации Центра «Лидер» стали лучшими в МЧС России

В финале XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», прошедшего в Екатеринбурге в прошлом году прошло награждение победителей в номинациях «Лучший внешний пилот» и «Лучшее подразделение беспилотной авиации МЧС России».
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