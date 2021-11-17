В Омскрй области стартовал юбилейный кинофестиваль «Сибирь»

Он проводится уже 15 лет и каждый раз, говорят организаторы, авторы удивляют. Если начиналось всё с небольших по хронометражу лент со скромным бюджетом, сегодня — зрителям показывают картины, которые всерьез могут конкурировать с игровым кино.