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В Омскрй области стартовал юбилейный кинофестиваль «Сибирь»

В Омскрй области стартовал юбилейный кинофестиваль «Сибирь»

Он проводится уже 15 лет и каждый раз, говорят организаторы, авторы удивляют. Если начиналось всё с небольших по хронометражу лент со скромным бюджетом, сегодня — зрителям показывают картины, которые всерьез могут конкурировать с игровым кино.

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