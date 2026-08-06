Безос продал акции Amazon на $350 млн по близкой к рекордной цене

Безос продал акции Amazon на $350 млн после того, как они подорожали до исторического максимума. 3 августа капитализация компании впервые превысила $3 трлн на фоне сильных результатов облачного подразделения, а акции подорожали до $287 на пике.
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