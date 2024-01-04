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«ПСЖ» отказался от покупки «Стад де Франс». Клуб сосредоточится на выкупе «Парк де Пренс» или постройке нового стадиона

«ПСЖ» отказался от покупки «Стад де Франс». Клуб сосредоточится на выкупе «Парк де Пренс» или постройке нового стадиона

Напомним, «ПСЖ» планировал выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» с целью реконструкции, однако власти Парижа выступили против продажи стадиона.

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