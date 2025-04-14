Опасные растения: что нужно знать дачникам

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Некоторые часто встречающиеся на дачных участках растения могут представлять серьезную угрозу для домов, беседок и других построек, отметил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.
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