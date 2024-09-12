Госдума хочет увеличить срок брака для получения гражданства России

Володин предложил увеличить срок нахождения в браке до 4 лет. Только после этого мигрант сможет получить русское гражданствоСпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в скором времени будет поднят вопрос об увеличении срока нахождения в браке для получения гражданства России.