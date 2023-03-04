Почему в России рискованно называть себя русским

В связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, одной из причин которой является русофобская политика Украины, а одной из целей – защита прав русских (хотя политики гораздо чаще упоминают русскоязычных) на Донбассе и на юге Украины, мы часто слышим термин «дерусификация».
Популярные статьи
- Переданные подпольщиками Николаева координаты помогли уничтожить базу подготовки диверсантов ВМС Украины
- Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
- Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
Свежие комментарии