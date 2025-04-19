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Московский комсомолец в Израиле

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Нетаниягу: Как ваш премьер-министр, я не сдамся

Нетаниягу: Как ваш премьер-министр, я не сдамся

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:«Дорогие граждане Израиля,прежде всего, от себя, от имени моей супруги и от имени всех вас хочу выразить самые глубокие соболезнования семье старшего сержанта Ралеба Насера, павшего сегодня в бою в секторе Газа .

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