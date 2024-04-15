"Загон в резервацию, нищета": Судьбу Израиля предсказала журналистка из России

Популярная русская журналистка отметила, предсказанное ею, начало "заката" государства Израиль, которое, по всей видимости, должно было начаться с безрассудных действий правительства Тель-Авива и атаки Ирана, которая "свершилась" 13 апреля.
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