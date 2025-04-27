Целых 13 FPS! Демка Zorah на Unreal Engine 5 тяжеловата даже для RTX 5090

Целых 13 FPS! Демка Zorah на Unreal Engine 5 тяжеловата даже для RTX 5090Техническая демка Zorah, созданная на Unreal Engine 5 с использованием ветки NvRTX, демонстрирует передовые графические технологии, но даже мощнейшая видеокарта NVIDIA RTX 5090 не справляется со всем великолепием графики в кадре.
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