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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Целых 13 FPS! Демка Zorah на Unreal Engine 5 тяжеловата даже для RTX 5090

Целых 13 FPS! Демка Zorah на Unreal Engine 5 тяжеловата даже для RTX 5090

Целых 13 FPS! Демка Zorah на Unreal Engine 5 тяжеловата даже для RTX 5090Техническая демка Zorah, созданная на Unreal Engine 5 с использованием ветки NvRTX, демонстрирует передовые графические технологии, но даже мощнейшая видеокарта NVIDIA RTX 5090 не справляется со всем великолепием графики в кадре.

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