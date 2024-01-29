Первая партия яиц из Турции прибыла в Новороссийск: сколько тонн и тысяч штук

Всего из Турции доставлены 51,9 тонны яиц (это 885 600 штук). При проведении проверки кроме документального соответствия были отобраны пробы на качество продукции.
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