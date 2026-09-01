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Царьград

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Инфантино поблагодарил Месси за вклад в сборную Аргентины

Инфантино поблагодарил Месси за вклад в сборную Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино в Instagram поблагодарил Лионеля Месси за годы в сборной Аргентины. Месси 31 августа завершил карьеру в команде после 18 лет выступлений, став чемпионом мира и обладателем Кубков Америки.

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