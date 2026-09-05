Зеленский атаками на WB и Ozon открыл ящик Пандоры: «война складов» между Россией и Украиной набирает обороты

Начиная с 27 августа Россия в ответ на атаки на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon начала интенсивную воздушную компанию, целью которой являются украинские склады, торговые и логистические центры.
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