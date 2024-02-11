Financial Times: 70% американцев считают плохим состояние экономики США

Свыше двух третей граждан США считают, что экономика страны находится в плачевном состоянии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного журналистами совместно с школой бизнеса Стивена Росса.
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