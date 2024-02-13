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В Дмитрове муниципальный клуб превратили в базу подготовки из мигрантов бойцов без правил

В Дмитрове муниципальный клуб превратили в базу подготовки из мигрантов бойцов без правил

После смены руководства учреждения, сменилась и молодежная политика в нем.Не так давно на базе муниципального бюджетного учреждения молодёжного центра «Внуковский» под эгидой спортклуба «Русичи» опытный и уважаемый в городе тренер Александр Куликов бесплатно тренировал местных мальчишек.

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